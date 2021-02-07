شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يعلن إقامة مباراة لايبزيج وليفربول في بودابست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الأحد إن مباراة لايبزيج الألماني مع ليفربول في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا ستقام في العاصمة المجرية بودابست بعد أن رفضت السلطات الألمانية دخول الفريق الانجليزي إلى أراضيها تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب لايبزيج في 16 فبراير الجاري لكن السلطات الألمانية حظرت دخول كل القادمين من مناطق متأثرة بسلالات جديدة من كوفيد-19 حتى 17 فبراير على الأقل واستثنت فقط المواطنين الألمان والمقيمين في أراضيها.

وقال اليويفا في بيان: «يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأكيد أن مباراة الذهاب في دور 16 في دوري أبطال أوروبا بين لايبزيج وليفربول ستقام الآن في ملعب بوشكاش في بودابست»، وأضاف: «يود الاتحاد أن يوجه الشكر إلى لايبزيج وليفربول لتعاونهما القوي والمساعدة في التوصل إلى حل للمشكلة وكذلك إلى الاتحاد المجري لكرة القدم على ما قدمه من دعم وعلى الموافقة على استضافة المباراة».

ويبحث بروسيا مونشنجلادباخ الألماني أيضاً عن خيارات مماثلة في ما يتصل بمباراته في الدور نفسه في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي والمقررة في 24 فبراير الجاري إذا ما مددت السلطات الألمانية العمل بهذه القرارات.