تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس"، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، ستبث على قناة beIN Sports HD المفتوحة.

كما ستبث أيضًا على قناة beIN Sports HD 1، المشفرة، على أن يتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة التعليق عليها.

ويمكن استقبال BeiN sports HD المفتوحة على الترددات التالية:

القمر: النايل سات

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

القمر الصناعي: سهيل سات 26 شرق

التردد: (ميجا هرتز) 11547 أو 11566

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB–S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ملحوظة: يجب أن يدعم الرسيفر الخاص بك خاصية HD كي تتمكن من تشغيل القناة.

ويواجه الأهلي، نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الثامنة مساء غدا الإثنين بتوقيت القاهرة، على "استاد أحمد بن علي"، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالدوحة.

وكان الأهلي قد تغلب على الدحيل القطري بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات ربع نهائي المونديال.

وتقام المباراة النهائية للمونديال يوم الخميس 11 فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما لقاء تحديد المركز الثالث في نفس اليوم الساعة 5.00.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد غياب 7 سنوات بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه.

ويشارك المارد الأحمر، فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، كما يعد النادى العربي الأكثر مشاركة فى المونديال، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013.

وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

وكان أفضل إنجاز للنادي القاهري هو الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة 2006 والتي أقيمت في اليابان.

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلي وليد سليمان ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة، ورامي ربيعة لأسباب فنية.

من المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، هذه المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بواليا، حسين الشحات.