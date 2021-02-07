الامارات | استبعاد 4 لاعبين من معسكر منتخب الإمارات بسبب الإصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد 4 لاعبين من معسكر منتخب الإمارات بسبب الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك استبعاد أربعة لاعبين دفعة واحدة من قائمة المنتخب المتواجد حاليا في معسكر دخلي، هم لاعبي شباب الأهلي ماجد حسن لشعوره بوعكة صحية ويوسف جابر لعدم اكتمال شفائه، ولاعب الجزيرة محمد العطاس للإصابة، وحارس مرمى الشارقة عادل الحوسني لشعوره بوعكة صحية، في حين تم استدعاء كل من لاعبي الشارقة محمد عبد الباسط والوحدة أحمد راشد للإنضمام للمعسكر، علما أن المنتخب كان قد بدأ أول من أمس تجمعا داخليا في دبي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل دون أن يخوض خلاله أي مباراة ودية.

ودشن الأبيض تدريباته أمس على ملعب الوصل في دبي ضمن المرحلة قبل الأخيرة في إطار تحضيراته لمبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2021، إذ يلعب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات ماليزيا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا.

ويواجه المنتخب يومي 25 و30 مارس المقبل على التوالي منتخبي ماليزيا وإندوينسيا.

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