الامارات | الأهلي آخر اهتمامات الفنان عزت العلايلي قبل وفاته

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي آخر اهتمامات الفنان عزت العلايلي قبل وفاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي عن أن الأخير كان أبرز اهتماماته قبل وفاته الجمعة هو متابعة الأهلي المصري خلال مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية.



وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن محمود العلايلي أوضح تفاصيل آخر مكالمة جمعته بوالده الراحل، مبيناً: "تحدثت إلى والدي قبل الوفاة بيوم واحد، إذ تحدث عن مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية، مؤكداً أنه سيخلد إلى النوم عقب المباراة".



ويعد الفنان عزت العلايلي من أبرز مشجعي الأهلي في الوسط الفني بمصر، وكان يحرص على متابعة مباريات "الأحمر" بشكل دائم.

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