الامارات | بالفيديو: فتاة ريال مدريد تسجل "هاتريك" في 155 ثانية.. وبنزيمة يهدر الفرص

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: فتاة ريال مدريد تسجل "هاتريك" في 155 ثانية.. وبنزيمة يهدر الفرص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت مهاجمة ريال مدريد كوسوفاري أصلاني الأضواء في الدوري الإسباني للسيدات بإحرازها "هاتريك تاريخي" بمرمى فالنسيا 3-1، أمس السبت، في اليوم نفسه الذي شهد مباراة فريق الرجال أمام هويسكا في "الليغا"، وأهدر خلاله المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فرصاً بالجملة بشكل غريب شابه سوء الحظ، ولولا أن جاء الحل من المدافع رفائيل فاران لخسر الفريق الملكي المواجهة لكنه انتصر في النهاية 2-1.

وسجلت المهاجمة الدولية السويدية أصلاني أهدافها في غضون 155 ثانية، لتصبح صاحبة ثالث أسرع "هاتريك" في منافسات كرة القدم للرجال والسيدات، فيما تجمد رصيد بنزيمة على لائحة صدارة الهدافين عند 10 أهداف بفارق أربعة أهداف عن الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

ويواجه بنزيمة بين الفترة والأخرى انتقادات من العيار الثقيل وتشكيكاً في قدراته الهجومية خصوصاً أنه يهدر الفرص السهلة بشكل غريب، الأمر الذي يجعله مثار جدل واسع لدى عشاق ريال مدريد الذين لطالما وجهوا سهام النقد لهجوم الفريق منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "الميرينغي" قبل موسمين.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني للسيدات، برصيد 38 نقطة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن الغريم برشلونة المتصدر برصيد 45 نقطة، فيما يمتلك الفريق الملكي للرجال الوصافة أيضاً برصيد 43 نقطة متأخراً عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 50 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.

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