شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: ننتظر جلسة جديدة من «القضاء الإداري» ٢٢ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وصاحب دعوى الطعن على قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستبعاد وإيقاف مجلس الزمالك، إن فريق المحامين والدفاع في القضية بدأ في اتخاذ إجراءات الاستئناف على حكم المحكمة برفض الشق المستعجل وإحالة الشق الموضوعي للمفوضين.

وقال زادة في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قمنا بالفعل بالاستئناف على الحكم، فضلا عن سلوك الطرق القانونية وإجراءات التقاضي الأعلى في الإدارية العليا».

ولفت إلى أن فريق الدفاع والمحامين يعولون على تحديد جلسة ٢٢ فبراير الجاري، كموعد لنظر الطعن المقدم من مجلس الزمالك.