شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد حكم الإدارية: مستمر في استعادة حقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإداري، اليوم، برفض دعواه.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن أحكام وقرار القضاء المصري لا يجوز التعليق عليها سواء بالسلب أو الإيجاب، لكنه مستمر في دعواه والاستئناف على رفض الشق المستعجل والمضي قدمًا في إجراءات التقاضي لدى القضاء الإداري والإدارية العليا.