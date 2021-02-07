شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أيدت المحكمة قرار «حل مجلس الزمالك»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الصادر بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة ومن بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجـود عدة مخالفات، وذلك على النحو المبين بالأوراق، ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة، بحسبانه المختص قانوناً، بإصدار القرار.

يذكر أن المحكمة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة، قد رفضت في حكم أصدرته صباح اليوم الطعون المقامة من مرتضى منصور و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار حل المجلس وتجميده وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي.