شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» عن «المقاتل» أيمن أشرف: من رحم المعاناة يُولد الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، عبر موقعه الرسمي، ببطولات أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى، وأهم المحطات في حياته كلاعب كرة بين المعاناة والأمل تحت عنوان، «من رحم المعاناة يولد الأمل»، بعدما رصدت وفاة والدته وشقيقته في حادث مرورى، وكذلك إصابته بالرباط الصليبي لتبعده عن منتخب الفراعنة.

وجاء في التقرير، سيبقى تاريخ الأربعاء 16 سبتمبر 2016 محفورًا في ذاكرة لاعب الأهلي المصري أيمن أشرف، حيث كانت والدته رفقة شقيقته في الإسكندرية لزيارة أيمن، لكن القدر شاء أن يتعرضا لحادث مروري أدى إلى مفارقتهما الحياة، كانت تلك الليلة بالنسبة لأيمن أشرف كالكابوس، حيث تذكرها بعد مرور سنتين وكتب عن الحادثة على صفحته على تويتر «منذ سنتين رحل أغلى اثنين عندي، أحاول أن أنسى كي أعرف كيف أعيش، لكن كل يوم يحصل أمر يذكرني بهما، كنت أفضل فقدان الذاكرة، لكن للأسف أتذكر كل التفاصيل، فلم أعد أحس بأي ألم، ما دام لا يوجد ألم أكثر من هذا».

وأضاف «فيفا»، في تقريره، أن كلمات أيمن أشرف إن دلت على شيء فإنما تدخل على حزنه العميق في تلك الفترة، ولم يضاه ذلك الحزن مصيبته في 2015 لما أصيب بالرباط الصليبي عندما كان على أعتاب المنتخب المصري في زمن المدرب شوقي غريب، وغاب طويلاً عن الملاعب، لتتوالى المصائب على أيمن أشرف، لكنه مع مرور الوقت عرف كيف يلملم جراحه ويعود للحياة الطبيعية ويطوي صفحة حزينة قد تبقى في ذاكرته لكنها لم تؤثر على مشواره الكروي.

وتحدث أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلى، عن أهمية مباراة بايرن ميونيخ المنتظرة، في نصف نهائى كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدا الإثنين في الثامنة مساء على استاد أحمد بن على المونديالي، وقال أيمن أشرف في تصريحات لموقع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا: «نؤكد لجماهيرنا أننا لن نبخل بقطرة عرق واحدة في مواجهة البايرن، سنقدم كل ما لدينا أمام الفريق الألماني بما يليق باسم الأهلي وقيمته الكبيرة».

وأضاف مدافع الأهلى: «سنعاين فريق البايرن من أجل دراسته للتعرف على نقاط قوته وضعفه، والاستعداد له بشكل جيد قبل مواجهة الاثنين، وسنقوم بمعالجة السلبيات التي حدثت في لقاء الدحيل، وهدفنا إسعاد الجماهير التي تساندنا وتدعمنا دائما، ونسعى لتقديم مستوى يليق بفريق الأهلي».