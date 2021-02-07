شكرا لقرائتكم خبر عن هانز فليك: تعجبني طريقة لعب الأهلي الذي يرغب في التطور دائمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، إن فريقه يرغب في الفوز بقلب كأس العالم للأندية، رغم المباريات الصعبة التي سيخوضها.

وأشاد فليك بمنافسه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأهلي، مؤكدًا أنه يلعب بشكل ممتع ويبني طريقة لعبه الهجومية بشكل جيد، كما يعتمد على الظهيرين الأيمن والأيسر في الهجوم.

وأضاف فليك أنه شاهد الأهلي- الذي يرغب في التطوير دائما- أكثر من مرة ويحب الطريقة التي يلعب بها.

وتابع فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ: «كان علينا الفوز بدوري الأبطال من أجل الوصول إلى هنا. لدينا مباراة كل 3 أيام تقريبا، لذلك علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة في التدريبات. من اليوم سنعمل على تدريبات مكثفة من أجل المباراة ضد الأهلي».

وأردف: «هدفنا هو الفوز بالبطولة، ونحن نعلم أن الأمر بمثابة عبء علينا، ولكننا متحمسون ونرغب في إنهاء الموسم بالتتويج باللقب السادس».

وشدد: «بالطبع لدينا عقليتنا في طريقة اللعب والتي تمكنا بها من الفوز بالعديد من المباريات، هدفنا الأول عبور هذه المباراة، ولكن من المهم أن تُبقي عينيك دائمًا على المنافس».

ويواجه الأهلي بايرن ميونخ في الدوحة، غدا الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن فاز الأحمر على الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول من البطولة.