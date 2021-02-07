شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة كأس دبي الذهبية للبولو الإثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2021 مؤتمراً صحافياً موسعاً صباح الإثنين في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مقر استضافة السلسلة لإلقاء الضوء وشرح التفاصيل كافة لكأس دبي الذهبية المقرر أن تنطلق في الرابع عشر من فبراير الجاري وتستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل بهانديكاب 18 جول وبمشاركة 8 فرق تضم نخبة من أبرع نجوم اللعبة في العالم وهي الإمارات وغنتوت وأبوظبي والحبتور وزيدان وإيفزا مهرة وبنجاش وذئاب كافو.

وسيحضر المؤتمر رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية وعدد من الرعاة الرسميين والشركاء ولاعبي البولو من الفرق المشاركة، وسيشهد المؤتمر مراسم قرعة النسخة ـ12 من الكأس الذهبية.