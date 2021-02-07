شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواصل تدريباته في ملعب ذياب عوانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2004 سلسلة تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، ضمن تجمعه الداخلي الذي سيستمر حتى يوم الخميس المقبل في إطار خطة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بتواصل تجمعات المنتخب بعد قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء بطولة كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين 2021.

واختار المدرب الوطني ماجد سالم 24 لاعباً للتواجد في المعسكر الحالي وهم: سلطان عادل وسيف الزعابي (اتحاد كلباء)، أحمد المرزوقي وعلي محمد ومحمد خالد (الجزيرة)، خالد توحيد وسيف الكعبي وعلي طاهر ومحمد عبيد ونواف جاسم (الشارقة)، حمد عارف وعبدالله حسن وغيث بدر ويوسف البلوشي (شباب الأهلي)، خالد الحساني (العين)، خالد الشاعر وسعيد المقدمي (الفجيرة)، جمال خليفة وعبيد سالم (النصر)، عبدالله أحمد وعوض الكثيري ومنصور المنهالي (الوحدة) سعود المري (الوصل)، عبدالعزيز أحمد (عجمان).

وكان أبيض الناشئين قد خاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الهند الشهر الماضي، حيث فاز في الأولى بثلاثية دون مقابل أحرزها سلطان عادل، علي المعمري ومحمد عبدالسلام، بينما خسر الثانية بهدف دون مقابل.