شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تحرز لقب «يارا فالي» للتنس.. ومرتنس تتوج في غيبسلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً بلقب بطلة دورة يارا فالي كلاسيك الأسترالية الإعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الإسبانية غاربينيي موغوروسا 7-6 (7-3) و6-4 الأحد في المباراة النهائية.

وعانت بارتي التي خاضت أول دورة لها منذ عام تقريباً بسبب فيروس كورونا، في المجموعة الأولى أمام موغوروسا المصنفة أولى عالمياً سابقاً و15 حالياً، وحسمتها بعد اللجوء إلى شوط فاصل.

لكن الأسترالية حسمت الثانية بسهولة نسبياً، عندما كسبتها 6-4 وظفرت بالتالي باللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية.

وجاء اللقب في توقيت مناسب بالنسبة للأسترالية التي تبدأ مشوارها في بطولة أستراليا الثلاثاء ضد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش المصنفة 77 عالمياً، في سعيها إلى تحقيق أفضل ما سجلته العام الماضي عندما بلغت دور الأربعة قبل أن تخسر من الأمريكية صوفيا كينن التي توجت باللقب لاحقاً.

وقالت بارتي: سأدخل منافسات بطولة أستراليا المفتوحة متحمسة ومستعدة وجاهزة للعب.

وفي دورة غيبسلاند، كان اللقب من نصيب البلجيكية إليز مرتنس المصنفة 20 عالمياً بفوزها السهل على الإستونية كايا كانيبي 6-4 و6-1.

وهو اللقب السادس لمرتنس في مسيرتها الاحترافية. وعلقت قائلة: لعب كرة المضرب مرة أخرى يعني الكثير بالنسبة لي.

في المقابل، خسرت كانيبي المباراة النهائية الأولى منذ بدء مسيرتها الاحترافية عام 2013.

في دورة كأس غرامبيانس، قرر المنظمون إلغاء المباراة النهائية بين الإستونية أنيت كونتافيت والأمريكية آن لي بسبب الجدول المزدحم للاعبات وانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الاثنين.

وحجزت كونتافيت بطاقتها إلى المباراة النهائية بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 2-6 و6-3 و11-9، فيما تأهلت الأمريكية لي بتغلبها على مواطنتها جينيفر برادي 7-6 (7-5) و6-7 (5-7) و10-6.

