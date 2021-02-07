برونو ولوين يقلصان الفارق مع صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

واصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، تصدره لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفاً.

ورفع برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد، وكالفرت لوين مهاجم إيفرتون، رصيدهما لـ13 هدفا، ليحتلا المركز الثاني، بعدما سجل كل منهما هدفا في شباك بعضها في المباراة المثيرة التي جمعت بين مانشستر يونايتد وإيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الـ23 من البريميرليج.

ويستعد صلاح لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة ذاتها، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.

وفيما يلي القائمة كاملة:

1- محمد صلاح 15 هدفا.

2- برونو فيرنانديز.. 13 هدف

3- دومينيك كالفيرت لوين .. 13 هدفا

4- هيونج مين سون .. 12 هدفا

5- هاري كين 12 هدفا

5- جيمي فاردي.. 11 أهداف

6- باتريك بامفورد 11 أهداف

7- كالوم ويلسون .. 10 أهداف

8- أولي واتكنز.. 10 أهداف

9- ويلفريد زاها.. 9 أهداف

10- داني إينجز .. 7 أهداف

11- نيل موباي.. 7 أهداف