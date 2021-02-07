أوساكا وبارتي تقفان في طريق سيرينا لنيل لقبها الـ24 في الغراند سلام

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ملبورن: تقف اليابانية ناومي أوساكا والأسترالية آشلي بارتي في طريق الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس نحو لقبها الرابع والعشرين في البطولات الاربع الكبرى عندما تنطلق الاثنين منافسات بطولة أسترليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، التي تأجلت انطلاقتها لثلاثة اسابع بسبب فيروس كورونا.

وستحاول سيرينا، المتوجة سبع مرات بلقب بطولة استراليا، مرة أخرى الوصول الى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت (24 لقبا).

لكن سجل سيرينا التي ستبلغ الأربعين في أيلول/سبتمبر المقبل، في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة لا يدعو الى التفاؤل، إذ يعودها لقبها الأخير في الغراند سلام الى استراليا 2017 حين توجت بطلة وهي حامل بمولودتها الأولى.

ومنذ حينها، بدأت عقدة سيرينا مع البطولات الكبرى، إذ وصلت الى النهائي أربع مرات من دون أن تتمكن من معادلة رقم كورت.

ستصطدم طموحات سيرينا بالعديد من المواهب الشابة في مقدمتها أوساكا الثالثة عالميا والمتوجة في استراليا قبل عامين وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020، وبارتي المصنفة اولى عالميا وبطلة رولان غاروس 2019، فضلا عن الاميركية الاخرى صوفيا كينن حاملة لقب البطولة الاسترالية.

تم تأجيل البطولة الاسترالية لثلاثة أسابيع للسماح لجميع اللاعبين واللاعبات بالدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما، لكن حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد الفنادق أدت إلى تعليق اللعب لمدة يومين في الدورات التحضيرية التي سبقتها مع حجر مئات اللاعبين والمسؤولين قبل استئناف اللعب بعد نتائج سلبية لـ"كوفيد-19".

قالت سيرينا التي ستخوض المباراة الثانية بملعب رود لايفر الاثنين ضد الألمانية لاورا سيغموند، إنها استفادت من التأجيل للتعافي تمامًا من إصابة وتر أخيل تعرضت لها في رولان غاروس في ايلول/سبتمبر الماضي واضطرتها الى الانسحاب قبل خوض الدور الثاني.

واضافت "لم أستطع التدرب بسبب وتر أخيل. كنت بحاجة إلى وقت"، مشيرة الى ان تأجيل انطلاق البطولة الاسترالية لمدة ثلاثة أسابيع كان "نعمة غير مقصودة".

وتابعت "أعتقد أنني لم أكن لأكون هنا (في ملبورن) لو أقيمت البطولة في موعدها المعتاد" في اشارة الى منتصف كانون الثاني/يناير.

واوضحت سيرينا ان انسحابها من ربع نهائي دورة يارا فالي كلاسيك قبل يومين بسبب اصابة في الكتف، لن يكون مشكلة في البطولة الاسترالية.

- منافسة اوساكا وبارتي -

تدخل أوساكا إلى ملبورن بعرش بطولة فلاشينغ ميدوز وكلها أمل في تكرار انجازها في استراليا قبل عامين عندما تغلبت على التشيكية بترا كفيتوفا لتنال ثاني لقب كبير في مسيرتها الاحترافية.

بدورها اضطرت اوساكا الى الانسحاب من نصف نهائي دورة غيبسلاند بسبب اصابة في الكتف، لكنها اكدت استعدادها للمنافسة على لقب البطولة الاسترالية.

وقالت السبت عقب انسحابها "أريد أن ألعب كل مباراة بأكبر قدر ممكن من الحدة. إذا كان ذلك سيسمح لي بأن أصبح اولى عالميا مرة أخرى، سأكون سعيدة. لكنني لا أضع ذلك هدفا بعد الان".

وتبدأ اوساكا المنافسة بخوض المباراة الافتتاحية بملعب رود لايفر أرينا ضد الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا.

وتمني بارتي، المتوجة ببطولة فرنسا المفتوحة 2019، النفس بأن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب البطولة منذ أكثر من 40 عاما، وتعويض خروجها الصعب من نصف النهائي العام الماضية على يد كينن 6-7 (6-8) و5-7.

غابت بارتي منذ خسارتها عن الملاعب بسبب فيروس كورونا وعادت بقوة مطلع العام الحالي وتوجت الاحد بلقب دورة بلقب بطلة دورة يارا فالي كلاسيك بفوزها على الاسبانية غاربينيي موغوروسا 7-6 (7-3) و6-4 في المباراة النهائية.

وقالت بارتي "سأدخل منافسات بطولة أستراليا المفتوحة متحمسة ومستعدة وجاهزة للعب".

وستبدأ كينن (22 عاما) مشوارها بمواجهة سهلة ضد الأسترالية ماديسون إنغليس الـ130 عالميا، وفي حال واصلت حملة الدفاع عن لقبها بنجاح ستلاقي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة في ربع النهائي، وبارتي في نصف النهائي. وتبدأ الأخيرة البطولة بمواجهة المونتينيغرية دانكا كوفينيتش الـ175 عالميا.

أما الرومانية سيمونا هاليب الثانية فستلاقي الأسترالية ليزيت كابريرا الـ140، وفي حال فرض المنطق نفسه ستلاقي في ربع النهائي سيرينا وليامس.