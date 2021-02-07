من يستطيع ايقاف سعي ديوكوفيتش للقب تاسع؟

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ملبورن (أ ف ب) - بين الآثار النفسية للحجر الصحي والإصابات أو المخاوف المؤكدة وقلة المنافسة، تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، الاثنين في ملبورن، حيث يسعى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا الى لقبه التاسع في البطولة والثامن عشر في الغراند سلام.

وحقق ديوكوفيتش لقبه السابع عشر في البطولات الأربع الكبرى في النهائي العام الماضي، عندما قلب تخلفه 1-2 أمام النمسوي دومينيك تييم الى فوز بخمس مجموعات.

وعزز الصربي بتتويج باللقب الثامن في 16 مشاركة في البطولة الاسترالية، هيمنته على ملعب رود لايفر أرينا في ملبورن، حيث فاز بأول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى عام 2008، وفاز بسبعة ألقاب من النسخ العشر الأخيرة.

ويبدو أن الاسباني رافايل نادال، الثاني عالميا، وتييم، الثالث، هما أكبر منافسيه في بطولة هذا العام التي يغيب عنها السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب البطولة الاسترالية ست مرات، عن الملاعب للتعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة.

استهل ديوكوفيتش الموسم بتتويجه بلقب بطولة استراليا، وختمه بمعادلة الرقم القياسي للاميركي بيت سامبراس في عدد المرات التي أنهى فيها العام في صدارة التصنيف العالمي وذلك للمرة السادسة في مسيرته.

وما بين هذين الإنجازين، مرّ "دجوكر" بنفق مظلم وواجه تحديات صعبة.

ففي الوقت الذي توقف المنافسات قرابة خمسة اشهر بسبب تدابير الاغلاق العام المتخذة في غالبية بلدان العالم للحؤول دون تفشي "كوفيد-19"، أطلق الصربي دورة أدريا الخيرية في دول البلقان بحضور الجماهير والتي كانت تداعيتها كارثية عليه وعلى اللاعبين المشاركين.

لم يحترم هؤلاء قوانين التباعد الاجتماعي وشوهد العديد منهم يرقصون في ملهى ليلي مزدحم، ما أدى الى اصابة ديوكوفيتش وزوجته يييلينا ومواطنه فيكتور ترويشكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش بالفيروس وبالتالي إلغاء الدورة.

- ضرب احدى حكمات الخطوط -

وتبددت آمال "نولي" (33 عامًا) بتحقيق لقبه الـ18 في الغراند سلام باستبعاده من الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية نتيجة توجيهه كرة "دون قصد" باتجاه إحدى حكمات الخط.

كما فشل في أن يصبح أول لاعب منذ 50 عامًا يفوز بلقب كل بطولة كبيرة أقله مرتين عندما سقط سقوطًا مدويًا بثلاث مجموعات نظيفة في نهائي رولان غاروس الفرنسية امام نادال.

وتعرض ديوكوفيتش لانتقادات واسعة في آب/أغسطس الماضي بسبب قراره انشاء اتحاد لاعبين مستقل عن رابطة اللاعبين المحترفين.

كما لم يسلم من الانتقادات قبل 10 ايام بعدما أرسل لائحة من الطلبات للمنظمين للبطولة الاسترالية من بينها السماح للاعبين الخاضعين للحجر الصحي بالانتقال إلى منازل خاصة مجهزة بملاعب تدريب والحصول على وجبات طعام أفضل، قبل أن يعتذر.

إلا أن الصربي حقق عامًا ناجحًا نسبيًا بتتويجه ايضًا بألقاب دورة دبي، ودورتي سينسيناتي وروما في الماسترز اضافة الى كأس رابطة المحترفين مطلع العام مع منتخب بلاده.

ويتمتع ديوكوفيتش بدعم قوي في ملبورن حيث تعيش جالية صربية مهمة، وقال إن ملعب رود لايفر يعيده الى "الذكريات الجميلة".

وأوضح ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي عشية انطلاق البطولة "أشعر وكأنني في بيتي في أستراليا، في ملبورن، ولا سيما في رود لايفر".

وأضاف "هذا إلى حد بعيد أنجح ملعب كرة مضرب في مسيرتي الاحترافية. كانت لدي بعض الذكريات الرائعة في آخر 15 عاما، كما تعلمون، فزت بأول بطولة كبرى لي في 2008".

وتابع "ربما كانت أكثر المباريات إثارة التي لعبت على هذا الملعب، وبالتأكيد كانت أطول مباراة لعبتها على الإطلاق في النهائيات، ما يقرب من ست ساعات مع رافا (نادال) في عام 2012".

وسيكون نادال ابرز المنافسين لديوكوفيتش، خصوصا وانه يسعى الى لقبه الثاني في البطولة والاول منذ لقبه الاول عام 2009 على حساب فيدرر، علما بأنه خسر بعدها المباراة النهائية أربع مرات آخرها العام قبل الماضي على يد ديوكوفيتش.

ويدخل الماتادور الاسباني شريك فيدرر في الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الاربع الكبرى (20 لكل منهما)، ملبورن وسط مخاوف من اللياقة البدنية بعد انسحابه من كأس الرابطة هذا الاسبوع بسبب اصابة في ظهره تعرض لها خلال الإحماء.

اما المنافس الثاني للصربي فسيكون تييم الذي كان قاب قوسين او ادنى من الظفر باللقب الموسم الماضي عندما تقدم على ديوكوفيتش بمجموعتين لواحدة في النهائي.

وعوض تييم فشله في البطولة الاسترالية عندما نال لقب بطولة فلاشينغ ميدوز.

أوقعت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، منافسين من العيار الثقيل في طريق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب، فيما يبدو مشوار منافسه الاسباني رافايل نادال الثاني سهلا أقله حتى ربع النهائي.

وسيجد ديوكوفيتش الذي سيستهل حملة البحث عن اللقب التاسع في ملبورن بمواجهة الفرنسي جيريمي شاردي، نفسه أمام منافسين أقوياء بدء من الأسبوع الثاني للبطولة، حيث من المرجح ان يلتقي مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثامن عشر عالميا او الكندي ميلوش راونيتش الخامس عشر في ثمن النهائي، والألماني ألكسندر زفيريف السابع في ربع النهائي في حال فرض المنطق نفسه، وضد تييم الثالث في نصف النهائي.

في المقابل، لن يجد نادال أي صعوبة حتى الدور ربع النهائي حيث من المرجح أن يواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس، ومن بعده الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي.

ويبدأ نادال مشواره في ملبورن بمواجهة الصربي لاسلو دييري المصنف 56 عالميا.