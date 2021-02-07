قبل مباراة الأهلي وبايرن.. هل واجهت صعوبة في ضبط تردد بي إن المفتوحة؟ إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" إذاعة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية عبر القناة المفتوحة.

وتلعب المباراة في تمام الثامنة من مساء الاثنين على استاد أحمد بن علي المونديالي في الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت القناة القطرية قد بثت مباراة الأهلي الإفتتاحية أمام الدحيل القطري على القناة المفتوحة أيضاً ولكن واجه البعض صعوبة في ضبطها نظراً للتحديثات.

ويمكنك ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات بعد الدخول إلى الإعدادات ثم التركيب ثم البحث بالتردد (11054).

وبعد إدخال التردد يتم ضبط معدل الاستقطاب إلي (أفقي) ومعدل الترميز إلي (27500).

ويكون حل المشكلة التي واجهت البعض في الخطوة التالية وهي ضبط الإرسال إلي (DVB-S2) بدلا من (DVB) .

بمجرد ضبط الإرسال إلي (DVB-S2) ستتمكن من تحول (التعديل) إلي (8PSK) ثم الخطوة الأخيرة ضبط معدل تصحيح الخطأ أو (FEC) إلي تلقائي.

ملحوظة: الريسيفرات الـ sd والتي لا تحتوي على (DVB-S2) لن يمكنها استقبال القناة.

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات بعد اتباع الأتي:

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الإرسال : (DVB-S2)

التعديل: (8PSK)

معدل تصحيح الخطأ: تلقائي

ولمن يتواجد في أوروبا فيمكنه استقبال المباراة على قنوات أخرى حيث أعلنت 10 قنوات إذاعة المباراة ومنها قناة مجانية.

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