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رسميا.. يويفا يعلن تغيير ملعب مباراة ليفربول ولايبزيج بالأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد، استضافة ملعب بوشكاش أرينا في المجر لمباراة الإنجليزي ولايبزيج الألماني في .

وأكد يويفا في بيان رسمي إقامة المباراة في موعدها 16 فبراير في العاشرة مساء كما هو، على أن يتم تغيير ملعب المباراة بسبب ظروف جائحة .

وكان من المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على لايبزيج يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إلا أن الحكومة الألمانية أغلقت حدودها لحركة الطيران القادمة من مناطق يتفشى فيها ، ومن بينها بريطانيا، إلا لو كان الأمر يتعلق بالمواطنين الألمان أو الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، وتستمر هذه المعايير حتى 17 فبراير على الأقل.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في موعدها المقرر له 10 مارس المقبل على ملعب آنفيلد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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