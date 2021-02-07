رسميا.. يويفا يعلن تغيير ملعب مباراة ليفربول ولايبزيج بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد، استضافة ملعب بوشكاش أرينا في المجر لمباراة ليفربول الإنجليزي ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وأكد يويفا في بيان رسمي إقامة المباراة في موعدها 16 فبراير في العاشرة مساء كما هو، على أن يتم تغيير ملعب المباراة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على لايبزيج يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إلا أن الحكومة الألمانية أغلقت حدودها لحركة الطيران القادمة من مناطق يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ومن بينها بريطانيا، إلا لو كان الأمر يتعلق بالمواطنين الألمان أو الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، وتستمر هذه المعايير حتى 17 فبراير على الأقل.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في موعدها المقرر له 10 مارس المقبل على ملعب آنفيلد.