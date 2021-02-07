الفارق 16.1 مليار جنيه| الأهلي وبايرن ميونيخ .. صراع غير متكافئ بلغة الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

ينتظر الأهلي يومٌ تاريخيٌ لن يمحى من ذاكرته بمواجهة بايرن ميونيخ، عملاق أوروبا، في أول مواجهة رسمية بين أصحاب الزي الأحمر، في الثامنة من مساء غد الاثنين على استاد أحمد بن علي المونديالي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ولن يواجه الأهلي نادياً عريقاً وبطلا لأوروبا فحسب، بل سيواجه أحد أغنى أندية العالم؛ حيث يسبقه فقط العملاقان الإسبانيان (ريال مدريد وبرشلونة).

ووضعت شركة "ديليوت" المتخصصة بالمحاسبة والاستشارات المالية بايرين ميونيخ كثالث أغنى نادٍ في العالم في إحصائية نشرتها الأسبوع الماضي.

وحقق بايرن عائدات في 2020 قدرت بـ 634.1 مليون يورو، فيما جاء برشلونة في المركز الأول بقيمة عائدات بلغت 715 مليون يورو وخلفه مباشرة غريمه اللدود ريال مدريد بـ 714.9 مليون يورو.

وتلبغ القيمة السوقية لنجوم بايرن ميونيخ نحو 880 مليون يورو (16.6 مليار جنيه) بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فيما تبلغ قيمة نجوم الأهلي نحو 25.5 مليون يورو (480 مليون جنيه) بفارق 16.1 مليار جنيه.

ويتصدر الألماني سيرجي جنابري جناح بايرين قائمة الأغلى في الفريق البافاري بقيمة (90 مليون يورو) وخلفه مواطنه جوشوا كيميش (85 مليون يورو) وهو ما يضع الثنائي أغلي من جميع أندية الدوري المصري حيث تبلغ القيمة التسويقية لأندية الدوري 148 مليون يورو.

وفيما يلي ترتيب قائمة الأغلى في بايرن وفق موقع ترانسفير ماركت:

1- سيرجي جنابري (90 مليون يورو)

2- جوشوا كيميش (85 مليون يورو)

2- ألفونسو ديفيز (80 مليون يورو)

4- ليروي ساني (70 مليون يورو)

5- ديفيد ألابا (65 مليون يورو)

في المقابل يتصدر محمد الشناوي حارس الأهلي وقائده قائمة الأغلي في صفوف الفريق الأحمر حيث تبلغ قيمته السوقية (2.5 مليون يورو) بفارق مليون يورو على أقرب ملاحقيه في الفريق.

وفيما يلي ترتيب قائمة الأغلى في الأهلي وفق موقع ترانسفير ماركت:

1- محمد الشناوي (2.5 مليون يورو)

2- علي معلول (1.5 مليون يورو)

3- أليو ديانج (1.5 مليون يورو)

4- عمرو السولية (1.5 مليون يورو)

5- محمد مجدي أفشة (1.5 مليون يورو)