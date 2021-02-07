ليفاندوفيسكي عن مواجهة الأهلي: الفرق القوية هي التي تشارك في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، على مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفرق القوية هي التي تشارك في تلك البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ مساء غد الاثنين على ستاد أحمد بن علي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالدوحة.

ويشارك اللاعب البولندي لأول مرة في بطولة مونديال الأندية، وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال ليفاندوفيسكي: "ستكون بطولة مميزة للغاية لي وللاعبين، أفضل فريق في أوروبا سيواجه أفضل الفرق في القارات الأخرى، سيكون تحدياً بالنسبة لنا نريد التتويج باللقب".

وعن اللعب أمام فرق من قارات مختلفة بطرق لعب مختلفة، قال لاعب بايرن: " الأمر ليس جديدًا بالنسبة لنا، نلعب مع منتخباتنا الوطنية في كأس العالم ضد منتخبات أخرى، نعم هذه المنافسة ستكون خاصة، لكننا مستعدون للتتويج بلقب جديد".

وأضاف: "لقد فزنا بجميع الألقاب الممكنة منذ عام 2020، وهذا هو آخر لقب يمكننا إضافته إلى خزائن النادي".

وعن مواجهة الأهلي، قال: "لا تشارك في هذه المسابقة سوى الفرق القوية، لا يهم مدى قوة الخصم، يجب أن نكون أفضل منه، علينا أن نكافح من أجل تحقيق الفوز".

وعن لحظة الفوز بدوري الأبطال، قال: "كان شعورا رائعا وليلة مذهلة بالنسبة لنا، يوم لا يُنسى، انتابني شعور خاص لم أعرف كيف أعبّر عنه".

وأتم: "إذا فزنا بكأس العالم للأندية فإننا سنحقق أحد أعظم الإنجازات في تاريخ كرة القدم، ندرك أننا قريبون جداً، لكن يجب أن يكون تكريزنا 100%، سيكون إنجازا مميزا ليس فقط لبايرن أو لألمانيا، بل سيكون أحد أعظم الإنجازات التاريخية في العالم".