متحدث الزمالك: سنقف خلف الأهلي في مباراته ضد بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أننا كلنا كمصريين سنقف خلف الأهلي في مباراته ضد بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية، مضيفًا أن نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد هامة للفريقين خلال مشوارهما ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سالم: "كلنا كمصريين سنقف خلف الأهلي في مباراته ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية".

وعن مباراة الزمالك اليوم ضد الاتحاد، قال: "مباراة جماهيرية على أعلى مستوى، المباراة تأتي بعد صدمة خسارة الزمالك أمام غزل المحلة 2-1، واستفاقة الاتحاد على حساب مصر للمقاصة 4-0".

وتابع: "حسام حسن (مدرب الاتحاد) يبلي بلاء حسنا مع الاتحاد، نتيجة المباراة هامة في مشوار الفريقين ببطولة الدوري".

وواصل: "صفقات الزمالك الجديدة (سيف الدين الجزيري ومروان حمدي) ستظهر اليوم ضد الاتحاد، الزمالك تأثر بعدم وجود رأس حربة رئيسي".

وأكمل: "أداء الزمالك أمام أسوان كان أفضل من المحلة، شعرت وكأن هناك شئ من التعالي خلال مباراة المحلة، وانقلبت الأمور وخسر الزمالك في الدقائق الأخيرة".

وعن بداية مصطفى محمد في الدوري التركي، قال: "بداية موفقة وطموحة، ركلة الجزاء التي سددها في مباراته الأولى ضد باشاك شهير منحته ثقة كبيرة".

جدير بالذكر أن الزمالك يدخل مباراته اليوم متربعًا على قمة ترتيب الجدول برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.