"البطل دخل التاريخ".. الصحف التركية تتغنى بمصطفي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اهتمت وسائل الإعلام التركية بتألق مصطفى محمد نجم هجوم جالاتا سراي أمام فنربخشة في المباراة التي تعرف بـ "دربي اسطنبول" ليقود فريقه للفوز وصدارة الدوري التركي.

وشارك مهاجم الزمالك السابق للمرة الأولى أساسياً ليسجل الهدف بتسديدة رائعة في الدقيقة 54 ويمنح جالاتا سراي الفوز بهدف نظيف في الجولة رقم 24 من منافسات الدوري التركي.

وظهر مصطفى محمد لأول مرة مع فريقه الجديد بعد انتقاله من صفوف الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية أمام اسطنبول باشاكشهير وسجل هدفه الأول ولكن بعد أن شارك من مقاعد البدلاء .

ووصفت مجلة "فوتوماك" مصطفي محمد بأنه"صنع التاريخ " فيما أطقلت صحيفة "فاناتيك " الرياضية على نجم الزمالك السابق "البطل ".

صحيفة "ملليت" التركية هى الأخرى أبرزت تألق المهاجم الشاب واهتمام وسائل العالمية والفرنسية بالمباراة وعلقت " يبدو أن نادي سانت إتيان غاضب الأن" في إشارة إلى منافسة النادي الفرنسي لفريق جالاتا سراي على التعاقد مع اللاعب.

وقال المدرب المخضرم مصطفى دنيزلي الذي حلل المباراة لنفس الصحفة قائلا عن مصطفي محمد " لقد سألت عنه محمود حسن تريزييجيه عندما كنت أشرف على تدريبه في قاسم باشا ، وكنت أطمح لضمه إلى فريقي".

وأضاف المدرب " مصطفى محمد أظهر أنه سيكون إضافة كبيرة لجالاتا سراي ".

الحدث الأبرز في الصحف التركية مع تألق مصطفى محمد هو نشر تفاصيل تعثر انضمام اللاعب إلى فنربخشة التركى الذي دفع ثمن رفض إبرام الصفقة في بداية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "أكشام" و"ملليت" التركية كواليس تعثر انضمام مصطفي محمد إلى فنربخشة وأكدت أن رئيس النادي علي كوتش رفض التعاقد مع مهاجم الزمالك مقابل 3.5 مليون يورو و20% من إعادة البيع بعدما كان المدير الرياضي إيمري بيلوز أوغلو أتفق مع مسئولي الأبيض على الصفقة في بداية الموسم الجاري.

وبحسب الجريدتين التركية فإن مصطفى محمد سيتقضى مليون و100 ألف دولار خلال فترة الإعارة التي تمتد إلي نهاية الموسم المقبل.