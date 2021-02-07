"هناك شخص لا يحب بايرن".. رومينجيه يعلق على أزمة تأخر الوصول للدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

قال كارل هاينز رومينجيه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، إنه يشعر أن هناك شخصا ما في براندنبورج لا يحب بايرن ميونيخ أو لديه بعض المشاكل معنا وضع عقبات في طريقنا لعدم السماح لنا بالسفر إلى الدوحة.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ أن طائرة الفريق تأخرت عن الإقلاع لمدة 7 ساعات كاملة وذلك خلال رحلتها إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأصدر النادي بيانا، أمس السبت، يوضح أن إدارة الطيران الألمانية لم تمنح الطائرة التي تقل نادي بايرن ميونيخ تصريح الإقلاع بسبب الضوابط الموضوعة على إجراءات السفر في الليل، حيث يحظر الطيران لمدة 5 ساعات في الليل بالعاصمة الألمانية برلين.

وخلال تصريحات لموقع "بيلد" الألماني قال رومينجيه: "لقد حصلنا على المساعدة والدعم من برلين في كل مكان، ولكن كان لديّ دائمًا انطباع بأن هناك شخصًا في براندنبورج لا يحب بايرن ميونيخ أو لديه بعض المشاكل معنا وقد وضع عقبات في طريقنا يوم السبت".

ويشعر رومينجيه بالقلق بسبب إلغاء الحصة التدريبية الأولى للفريق بالدوحة، وقال: "لحسن الحظ كانت الحالة المزاجية جيدة بعد الفوز على هرتا برلين 1-0، لكن القلق بشأن العواقب الجسدية".

وتابع: "ربما كان يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بايرن ميونيخ بصفته ناد ألماني وسيلعب في هذه البطولة، هدفنا هو الفوز بكأس العالم للأندية".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ سيلتقي مع الأهلي، مساء غد الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.