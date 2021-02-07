المحترفين تعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في شهر يناير

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب لشهر يناير، وذلك مع سعي الرابطة لتحفيز وتقدير المتميزين وإشراك الجماهير في عملية التصويت بالاختيار النهائي.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير، المالي موديبو مايجا لاعب عجمان، والذي سجل هدفين ساهما في قيادة فريقه للتفوق على الفجيرة والظفرة خلال ذلك الشهر، كما تضم القائمة البرازيلي رامون لوبيز لاعب خورفكان، الذي سجل ثنائية ساهمت في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على الجزيرة، وشارك بأداء مميز في تعادل فريقه مع العين.

وتضم القائمة البرازيلي أيجور كورنادو لاعب الشارقة، الذي ساهم في مواصلة الشارقة صدارته للترتيب، وبرز من خلال تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة ليقود فريقه للفوز على الفجيرة في الجولة الماضية.

كما يتواجد عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي الذي خرج بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين مع فريقه وقدم تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، والكوري الجنوبي ميونج جو لي لاعب الوحدة، الذي ساهم في فوز فريقه على حتا بتسجيل هدف في الجولة الماضية، إلى جانب أدائه العام وقيامه بدور مهم في وسط الميدان.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر يناير، فيتواجد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي الذي خرج بشباك نظيفة في الجولتين الماضيتين أمام النصر واتحاد كلباء، وعادل الحوسني حارس مرمى الشارقة صاحب التصديات الحاسمة، وسلطان المنذري حارس الوصل بعد أدائه الثابت.

وعلى جائزة أفضل مدرب عن شهر يناير، فيتنافس عليها مهدي علي مدرب شباب الأهلي الذي أعاد التوازن للفرسان خلال الشهر الماضي، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل الذي لم يعرف الخسارة مع «الإمبراطور» مؤخراً، والمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان الذي أحيا آمال «البركان» بالبقاء بعد انتصارين مهمين في يناير.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، ابتداءً من الساعة 12 ظهر اليوم، ويستمر لمدة 48 ساعة، تعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.