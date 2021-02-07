شكرا لقرائتكم خبر عن فيلادلفيا يحسم قمته مع بروكلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قمته مع ضيفه بروكلين نتس عندما تغلب عليه 124-108 السبت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين معززاً صدارته المنطقة الشرقية، فيما احتاج لوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب إلى التمديد مرتين للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 135-129.

ويدين فيلادلفيا بفوزه إلى نجمه الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 33 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة مع 12 متابعة، والأسترالي بن سيمونس 16 نقطة مع 12 متابعة أيضاً وثماني تمريرات حاسمة.

وحقق فيلادلفيا الذي استعاد توازنه عقب خسارته على أرضه الخميس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 105-121، فوزه السابع عشر في 24 مباراة حتى الآن، بفضل الأداء الجماعي للاعبيه؛ حيث تخطى سبعة لاعبين حاجز العشر نقاط.

في المقابل، برز النجم جيمس هاردن في صفوف بروكلين نتس وكان قريباً من تحقيق «تريبل دابل» بتسجيله 26 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وثماني متابعات، وأضاف البديل لاندري شاميت 22 نقطة.

وعانى بروكلين نتس من غياب نجميه كيفن دورانت بسبب البروتوكول الصحي، إثر مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، وكايري إرفينغ بسبب إصابة بالتواء في أصبع السبابة لليد اليمنى، فمني بخسارته الثانية توالياً والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة وتراجع إلى المركز الرابع في المنطقة الشرقية.

وتابع ميلووكي باكس صحوته وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على مضيفه كليفلاند كافالييرز 124-99 بفضل الرباعي العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 24 نقطة و11 تمريرة حاسمة، وكريس ميدلتون وجرو هوليداي (20 نقطة لكل منهما) والبديل براين فوربيس (18 نقطة)، فيما كان اندريه دراموند أفضل مسجل في صفوف أصحاب الأرض برصيد 28 نقطة مع 11 متابعة.

ليكرز بشق النفس

وفي المباراة الثانية، احتاج لوس أنجلوس ليكرز إلى التمديد مرتين للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 135-129 والثأر لخسارته أمامه قبل عشرة أيام 92-107.

وفرط ليكرز في فوز سهل عندما طان متقدما بفارق 17 نقطة لكن ديترويت عاد بقوة في الدقائق الأخيرة من المباراة وفرض التعادل في الوقت الأصلي 106-106، ثم أرغم حامل اللقب على خوض شوطين إضافيين بعدما فرض التعادل في الأول 12-12 (118-118)، قبل أن يقول ليكرز كلمته في الثاني 17-11.