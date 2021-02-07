شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي والشارقة على النصر والبطائح في ذهاب «مربع السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

عزز شباب الأهلي والشارقة حظوظهما في بلوغ نهائي دوري الإمارات لكرة السلة، بنجاحهما في الفوز بمباراتي ذهاب نصف نهائي البطولة المقام بنظام (BEST OF 3)، فعلى صالته تمكن «الفرسان» من إلحاق الهزيمة بالنصر بنتيجة 73-54، كما حقق الشارقة فوزاً مريحاً على حساب جاره البطائح 100-78، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الشارقة.

وفي المباراة الأولى «ديربي دبي» فرض شباب الأهلي سيطرته على مجريات الفترات الأربع للمباراة ونال الأفضلية بواقع 25-15 و14-11 و21-17 و13-11، لينهي المواجهة بفوز مستحق بفارق 19 نقطة 73-54، فيما كان مردود «العميد» دون المستوى المطلوب لمجاراة «الفرسان» وصيف النسخة السابقة للدوري.

وفي المواجهة الثانية، حقق «الملك» حامل اللقب فوزاً مريحاً على جاره البطائح صاحب برونزية النسخة السابقة، بفارق 22 نقطة «100-78» بعدما فرض الأفضلية في الفترات الأربع للمباراة وتفوق بواقع «27-23 و29-19 و25-22 و19-14».

وفيما لم يظهر النصر والبطائح بالصورة المطلوبة في مباراتي الذهاب، ستكون مباراتا الإياب المقررتان في 13 فبراير الحالي بمثابة الفرصة الأخيرة لكل منهما إذا أراد الإبقاء على حظوظه في الصعود للدور النهائي من خلال الفوز في الإياب الذي سيحيل حسم التأهل إلى مباراة ثالثة فاصلة تحدد لها يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي، حسبما يقضي به نظام البطولة.