شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية حمدان بن محمد.. رالي دبي الصحراوي يعود 18 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تعود بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة بعد توقف دام 22 شهراً، بإقامة رالي دبي الصحراوي، حيث تنظم دبي الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (فيا) والجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري بمشاركة نخبة دولية قوية من السائقين والدراجين.

وتقدم محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه وتشجيعه ودوره في استعادة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

وأضاف: "لقد عملنا عن كثب مع الدوائر الحكومية والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، لوضع إجراءات صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في الحدث، وسنحرص كجزء من بروتوكول كوفيد-19 على خضوع جميع المنافسين وطواقم الخدمة والصيانة والمسؤولين والمراقبين وجميع المشاركين في الرالي لفحص كورونا قبل 24 ساعة من الانطلاق بنتيجة سلبية لكي يتسنى لهم المشاركة بالحدث".

وكان رالي دبي الصحراوي قد انطلق عام 2017 ليحل محل رالي دبي الدولي الذي يعتبر أول حدث رئيسي لرياضة السيارات في الإمارات المتحدة.

واشتهر رالي دبي الدولي تقليدياً كخاتمة جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، واستقطب السائقين من سائر أنحاء المنطقة والعالم.

وستقوم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالإعلان عن قائمة المشاركين في الرالي قريباً، ويأتي الرالي بعد الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسائقين هذا الأسبوع والتي ستقام في روسيا، وتلي رالي دبي الصحراوي جولات في المملكة العربية السعودية والأردن وإسبانيا وهنغاريا وبولندا وإيطاليا والبرتغال.

وسوف تمتد جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) بعد دبي لتقام في الأردن وقطر والبرتغال والبرازيل وإسبانيا وهنغاريا وتشيلي.