قبل موقعة الإثنين.. تفاصيل تفوق الأهلي «بطل إفريقيا» على بايرن ميونيخ «عملاق ألمانيا» في عدد الألقاب

الشارقة - اميمة ياسر - ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء المرتقب بين النادي الأهلي، ونظيره بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، والتي جرى تأجيلها لتقام في 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان المارد الأحمر، فاز على الدحيل القطري، بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

ويخوض الأهلي، مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه، فيما يخوض بايرن ميونيخ، كأس العالم للأندية، للمرة الثانية في تاريخه.

وجاءت بطولات فريقي الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي تقام في الثامنة مساء بعد غد الاثنين لترجع كفة الشياطين الحمر. حسبما نشر موقع "الجمهورية أون لاين".

بطولات الأهلي نادي القرن بأفريقيا

تحصل الأهلي، على 42 لقب دوري ممتاز، و37 لقبا في بطولة كأس مصر، وتوج ببطولة كأس السوبر المصري 11 مرة، فيما حصل على دوري القاهرة 16 مرة، وتوج ببطولة كأس السلطان حسين 7 مرات، فيما حصل على كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة، وفقا للموقع الرسمي للأهلي.

وعلى المستوى الأفريقي، توج الأهلي، بدوري أبطال أفريقيا 9 مرات، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي 6 مرات، وتوج بكأس الأفروآسيوية مرة وحيدة، وعلى المستوى العربي حصل على بطولة الأندية العربية 4 مرات.

كما توج الأهلي بلقب نادي القرن في قارة أفريقيا، عن القرن الـ20.

بايرن ميونيخ عملاق ألمانيا

فاز بايرن ميونيخ بـ30 دوري ألماني، فيما حصل على كأس ألمانيا 20 مرة، وتوج بلقب السوبر الألماني 9 مرات، فيما حصل على كأس الدوري الألماني 6 مرات، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، فيما توج بكل من الدوري الأوروبي مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، ولقب السوبر مرتين، وفقا للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ.

وحصل على لقب الإنتركونينتال مرتين عامي 1976 و2001، وتوج بلقب كأس العالم للأندية عام 2013، ويسعى الفريق البافاري لتحقيق السداسية هذا الموسم.