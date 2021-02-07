موسيماني: الأهلي معتاد على خوض اللقاءات الكبيرة ونلعب كرة القدم من أجل النجاح دائما



الشارقة - اميمة ياسر -

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يبقى بطلا ومعتادا على خوض المواجهات الكبيرة من نوعية لقاء بايرن ميونخ المنتظرة غدا الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن ميونخ: "بالتأكيد مباراة مهمة وتاريخية، ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ الأهلي".

وأوضح أن الأهلي استحق الوصول إلى نصف نهائي المونديال بعد الفوز على الدحيل في مباراة الدور ربع النهائي، كما أنه بطل إفريقيا، ويستحق التواجد في هذه المكانة.

وقال: "أي عمل تقوم به يجب أن تشعر بالمتعة خلاله، ونحن نلعب كرة القدم؛ من أجل النجاح والمتعة وندرك جيدا درجة تشوق جماهيرنا لهذه المباراة الكبيرة".

وأشار موسيماني إلى أنه يثق في فريقه، ويؤمن بلاعبيه بشكل جيدا جدا، مؤكدًا أن فريقه لديه أخطاء، وأيضا البايرن لديه أخطاء، وهذه هي كرة القدم في كل دول العالم.

وأضاف المدير الفني للأهلي: كرة القدم تعتمد على الاستفادة من الأخطاء؛ من أجل تداركها في المباريات التالية.

وأكد موسيماني: "نحن متواضعون للغاية من أجل تصحيح أخطائنا والاعتراف بها؛ للاستفادة من هذا الأمر".

وأشار إلى أن جميع أندية العالم تتعرض للانتقادات، وعلى المستوى الجماعي والعملي داخل الفريق نقدر هذا الأمر ونحترمه بشكل جيد جدا.

وأوضح أنه من المهم أن تكون واقعيا، وتعترف بوجود أخطاء لديك؛ من أجل الاستفادة من ذلك في رحلتك مع الكرة.

وأضاف: "نثق في قدراتنا جدا، ولن تهتز مهما حدث، ولدينا إصرار كبير على المضي قدما في رحلتنا من أجل النجاح والوصول إلى أهدافنا".

وقال المدير الفني للأهلي: "جميع أندية القارة الإفريقية تتمنى أن تكون مكان الأهلي الآن وخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا".

واسترسل: "نلعب الآن في حقبة الكورونا، ونتطلع للحفاظ على سلامة الجميع.. نعيش حاليا في فقاعة طبية ونمارس كرة القدم ولن نتوقف عن ذلك".

وأضاف: "نعم أجواء صعبة للغاية، ولكننا قادرون على التعامل معها، وأتمنى إحكام السيطرة على فيروس كورونا".

وذكر موسيماني أنه قضى 6 أسابيع كاملة داخل الفقاعة الطبية خلال تواجده في جنوب إفريقيا، ولكن يبقى الأمر أقل حدة هنا، وهذا أمر جيدا جدا.