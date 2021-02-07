شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يكشف سر فوز الأهلي على ريال مدريد: طلعناهم الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد وليد صلاح الدين، قائد النادى الأهلى السابق، ذكريات فوز الفريق الأحمر على ريال مدريد بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين احتفالاً بتتويج الأهلى بلقب نادى القرن فى أفريقيا، وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "مباراة الأهلى وبايرن ميونخ فرصة ذهبية ليقيس الأهلى مستواه فى كل شىء، دائماً نقول أين الأهلى من الكرة الأوروبية وإذا لعب فى الدورى الألمانى أين سيكون موقعه، وهذه المباراة الرسمية الأولى، واجهنا البايرن من قبل وتغلبنا على ريال مدريد بس إحنا طلعناهم الهرم ولو مباراة رسمية مش هيحصل كدة".

وأضاف نجم الأهلى السابق، "احترام بايرن ميونخ أنه على قدر ما يستطيع أن يهزمك سيهزمك، أنت تصطدم بفريق جماعى وسريع جداً وارتداده من الدفاع للهجوم والعكس مرعب، والباص الواحد سيؤثر".

واختتم وليد صلاح قائلا، "فى العادى على معلول طاير على طول، لكن فى هذه المباراة لن يكون الأمر هكذا، وسيواجه محمد هانى صعوبة كبيرة جداً، وأرى أن الدفع بهانى وليس بيكهام، لأنه رقم واحد فى هذا المركز".

من جهته، أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن فريقه يبقى بطلا ومعتاد على خوض المواجهات الكبيرة من نوعية لقاء بايرن ميونيخ المنتظر غدا، الاثنين، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وأضاف موسميانى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بايرن ميونيخ، "بالتأكيد مباراة مهمة وتاريخية ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة فى تاريخ الأهلي".

وأوضح موسيمانى أن الأهلى استحق الوصول إلى نصف نهائى المونديال بعد الفوز على الدحيل فى المباراة الأولى، كما أنه بطل أفريقيا ويستحق التواجد فى هذه المكانة، قائلا، "أى عمل تقوم به الهدف يجب أن تشعر بالمتعة خلاله، ونحن نلعب كرة القدم من أجل النجاح والمتعة وندرك جيدا درجة تشوق جماهيرنا لهذه المباراة الكبيرة.

وشدد موسيمانى على ثقته فى فريقه وإيمانه بلاعبيه بشكل جيدا جدا، مؤكدًا أن فريقه لديه أخطاء وايضا البايرن لديه أخطاء وهذه هى كرة القدم فى كل دول العالم.

وقال المدير الفنى للأهلى، كرة القدم تعتمد على الاستفادة من الأخطاء من أجل تداركها فى المباريات التالية، ونحن متواضعون للغاية من أجل تصحيح أخطائنا والاعتراف بها من أجل الاستفادة من هذا الأمر.

وأشار إلى أن جميع أندية العالم تتعرض للانتقادات وليس فريقى فقط وعلى المستوى الجماعى والعملى داخل الفريق نقدر هذا الأمر ونحترمه بشكل جيد جدا. وأوضح أنه من المهم أن تكون واقعيا وتعترف بوجود أخطاء لديك من أجل الاستفادة من ذلك فى رحلتك مع الكرة.

وأضاف موسيمانى، نثق فى قدراتنا جدا ولن تهتز مهما حدث ولدينا إصرار كبير على المضى قدما فى رحلتنا من أجل النجاح و الوصول إلى أهدافنا.

وأشار المدير الفنى للأهلى : جميع أندية القارة الإفريقية تتمنى إن تكون مكان الأهلى الان بشأن خوض نصف نهائى كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا.