شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وجهاز الأهلى يتفقدون استاد أحمد بن على قبل مباراة البايرن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفني للنادي الأهلى، بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، جولة تفقدية داخل ملعب أحمد بن على الذى يستقبل مباراة المارد الأحمر مع بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بقطر، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى على "تويتر" صور من تفقد الجهاز الفني لملعب استاد أحمد بن على وعلق قائلا، "الجهاز الفني يتفقد ملعب المباراة".



الاهلى على تويتر

ونشرت صفحة النادى الأهلي الرسمية عبر تويتر جولة داخل ملعب أحمد بن على الذى يستقبل مباراة المارد الأحمر مع بايرن ميونيخ بنصف نهائى كأس العالم للأندية بقطر، وعُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء فى مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، فيما يرتدي بطل ألمانيا القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني.



تفقد الملعب



موسيمانى والجهاز

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.



الجهاز الفنى للاهلى



جهاز الاهلى

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا. وتم خلال الاجتماع التأكيد على موعد الوصول إلى المباراة قبل انطلاقها بساعة و40 دقيقة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.