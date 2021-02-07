شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يحذر الأهلي من ثغرة أفشة في الوسط قبل مواجهة بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء، من سوء التمركز خلال مباراة فريقه المرتقبة مع بايرن ميونخ في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، وقال الشيخ طه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: الأهلي عندما يلعب أمام بايرن ميونخ فهو مروفع عنه الضغوط، وهذا ليس معناه أن ينزل يخسر، ولكن معناه أن يقدم كرته الحقيقية في الدفاع والهجوم، وهناك عيب كبير جداً لأفشة، رغم أنه لاعب كويس إلا أن تمركزه غير صحيح، والأهلي بحاجة لتنظيم الكرة في وسط الملعب وهذا سيشكل الفارق.

وأضاف: التحضير من وسط الملعب هو أهم شئ وهذه مهمة أفشة، ويجب أن يشارك في الاستحواذ والاقتصاد في الجهد من أجل استكمال المباراة، والأهلي يمكنه الظهور بمظهر جيد والتعبير عن تاريخه.

من جانبه، أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن فريقه يبقى بطلا ومعتادا على خوض المواجهات الكبيرة من نوعية لقاء بايرن ميونيخ المنتظر غدا الاثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وأضاف موسميانى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة بايرن ميونيخ، "بالتأكيد مباراة مهمة وتاريخية ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة فى تاريخ الأهلي".

وأوضح موسيمانى أن الأهلى استحق الوصول إلى نصف نهائى المونديال بعد الفوز على الدحيل فى المباراة الأولى، كما أنه بطل أفريقيا ويستحق التواجد فى هذه المكانة، قائلا، "أى عمل تقوم به الهدف يجب أن تشعر بالمتعة خلاله، ونحن نلعب كرة القدم من أجل النجاح والمتعة وندرك جيدا درجة تشوق جماهيرنا لهذه المباراة الكبيرة.

وشدد موسيمانى على ثقته فى فريقه وإيمانه بلاعبيه بشكل جيدا جدا، مؤكدًا أن فريقه لديه أخطاء وايضا البايرن لديه أخطاء وهذه هى كرة القدم فى كل دول العالم.

وقال المدير الفنى للأهلى، كرة القدم تعتمد على الاستفادة من الأخطاء من أجل تداركها فى المباريات التالية، ونحن متواضعون للغاية من أجل تصحيح أخطائنا والاعتراف بها من أجل الاستفادة من هذا الأمر.

وأشار إلى أن جميع أندية العالم تتعرض للانتقادات وليس فريقى فقط وعلى المستوى الجماعى والعملى داخل الفريق نقدر هذا الأمر ونحترمه بشكل جيد جدا. وأوضح أنه من المهم أن تكون واقعيا وتعترف بوجود أخطاء لديك من أجل الاستفادة من ذلك فى رحلتك مع الكرة.

وأضاف موسيمانى، نثق فى قدراتنا جدا ولن تهتز مهما حدث ولدينا إصرار كبير على المضى قدما فى رحلتنا من أجل النجاح و الوصول إلى أهدافنا.

وتابع المدير الفنى للأهلى : جميع أندية القارة الإفريقية تتمنى إن تكون مكان الأهلى الان بشأن خوض نصف نهائى كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا.

وقال : نلعب الان فى حقبة الكورونا ونتطلع للحفاظ على سلامة الجميع.. نعيش حاليا فى فقاعة طبية ونمارس كرة القدم ولن نتوقف عن ذلك. وقال : نعم أجواء صعبة للغاية ولكننا قادرون على التعامل معها واتمنى احكام السيطرة على فيروس كورونا.