شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 6 مواجهات جمعت وادى دجلة وغزل المحلة قبل صدام استاد السلام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويستضيف وادى دجلة نظيره غزل المحلة فى الثانية والنصف ظهراً باستاد الأهلى والسلام فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق الدجلاوى بعد التعادل مع أسوان سلبياً فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفلاحين على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ترتيب وادى دجلة وغزل المحلة فى جدول الدوري

ويقبع وادى دجلة فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 7 نقاط جمعها من 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة من 10 مباريات فاز فى 2 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخ مواجهات وادى دجلة وغزل المحلة التقى وادى دجلة وغزل المحلة فى 6 مباريات قبل صدام اليوم ، فاز غزلان دجلة فى مباراتين وفاز الفلاحين فى لقاء وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل بين الفريقين. انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين فى الاول من مارس 2016 بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

الظهور الأول لماريو سالاس مع وادى دجلة

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول للتشيلى ماريو سالاس كمدير فنى لوادى دجلة عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى بابا فاسيلو الذى رحل عن منصبه بسبب تراجع النتائج ، ويرغب سالاس في ترك انطباع جيد في أول ظهور له بالدوري المصرى ضمن خطته لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

خالد عيد يبحث عن روح مباراة الزمالك

وفى المقابل، طالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بمواصلة الأداء بروح قتالية مثلما ظهر اللاعبين في مواجهة الزمالك بغية تعديل وضع الفلاحين في جدول المسابقة وتحقيق الانتصار الثالث في المسابقة.

وكتب غزل المحلة هزيمة الزمالك الأولى في الدوري هذا الموسم وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.

التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام غزل المحلة

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام غزل المحلة مكونا من :" محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون – جورجينيو".

التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام وادى دجلة

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام وادى دجلة مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".