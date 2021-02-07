شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف خطة موسيمانى لإيقاف لاعبى البايرن على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن كافة القضايا التى تشغل الشارع الرياضى فى الوقت الحالى، فى مقدمتها صدام اتحاد الكرة مع الأندية بسبب موعد مباريات كأس مصر وموعد كأس السوبر، وخطة موسيمانى لإيقاف لاعبي بايرن ميونخ الألماني في مونديال الأندية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.