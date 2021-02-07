شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: بيراميدز ما بيفكرش فى الدوري حاليا.. والسعيد وجبر حبايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، مدرب بيراميدز، أن هدف الفريق السماوى فى الفترة الحالية هو تحسين النتائج والبناء على المباراة الأخيرة بعد الفوز على طلائع الجيش، وقال فتح الله عبر برنامج "بى أون تايم"، "لو النتائج ظبطت ومشيت كويس الدنيا كلها هتمشي، لا ننظر للدوري الآن، فقط نبحث عن الفوز فى 3 أو 4 مباريات لنستعيد الثقة واللاعبون متحمسون ومن أول دقيقة فى مباراة الطلائع كان يسعون للفوز.

ويستعد بيراميدز للسفر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان الخميس المقبل لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان المحدد لها 14 فبراير الجارى فى الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف فتح الله، "لا توجد أزمة بين علي جبر وعبد الله السعيد، والمشادة التى حدثت طبيعى أن تحدث فى الملعب لأن اللاعبين مشدودون وعايزين تكسب، وبمجرد الخروج من الملعب الموضوع انتهى".

وأشار مدرب بيراميدز إلى أن عبد الله السعيد لاعب كبير جداً، وله بدائل في الفريق حاسب خطة المدرب، وعبد الله لديه مرونة للعب في أي مركز، وأروا بارينا لم يطلب بديلا للسعيد.

وأضاف فتح الله، رمضان من اللاعبين المميزين ويسير بشكل جيد فى الناحية التهديفية، وهو لاعب كبير لا يحتاج أن نتحدث معه، وجميع اللاعبين جاهزون، خاصة بعد إضافات يناير، وأسامة جلال قدم مباراة مميزة فى أول مشاركة، أعلم أن النتائج لا ترضي طموحنا ولكننا نعمل لتعديلها، واجهنا الكثير من الإصابات والغيابات، وكورونا أثر على عدد من نجوم الفريق وتأخروا في اللحاق بفترة الإعداد، والآن نحاول حل المشاكل ونأخذ الأمور خطوة بخطوة.

وتابع، بالأمس كان يغيب عنا نصف فريق، واللاعبون الذين شاركوا بالأمس عوضوا تلك الغيابات واللاعبين يقاتلون على الفوز لتحسين وضعنا في الجدول.

واختتم فتح الله قائلا، "اللاعبون دائماً يعملون تحت ضغوط، وتعرضنا لتراجع نتائج وحصدنا نقطتين فقط في 3 مباريات قبل لقاء الطلائع، وهذا التراجع بيعمل "هزه"، ولا يوجد لدينا أزمات بين اللاعبين بسبب المشاركة، ولكن لما بتخسر بيتقال كلام كثير، ولكن لاعبينا يتحملونا المسئولية.