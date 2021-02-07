شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد انطلاق مهرجان تالنت بالعربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفى لإطلاق مهرجان talent بالعربى فى نسخته الأولى، وبدأ المؤتمر الذى قدمته الفنانة صفاء أبو السعود بالسلام الوطنى بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر على 3 مراحل الأولى خاصة بالدعاية ثم تصفيات أون لاين يليه تصفيات نهائية بمسرح وزارة الشباب والرياضة .

كما شهد المؤتمر عرض فيديو ترويجى لمختلف الفنون، وكذلك نبذة عن المهرجان، والذى يضم لجنة للموسيقى والفنون والخط العربى والقصة القصيرة والمقال والمبادرات والشعر وغيرها من اللجان.

من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه أول مهرجان حكومى يهدف لاكتشاف المواهب الفنية فى المجالات المختلفة، والذى يستهدف أبناءنا من الشباب من سن 8 حتى 17 عاما، لاكتشاف المواهب الفنية المختلفة فى المجالات "الفنية، الأدبية، العلمية، الرياضية والمجتمعية"، على مستوى محافظات الجمهورية، ويهدف المهرجان لتنمية المهارات وغرس قيم الفنون والإحساس بالجمال، كما يهدف لاستغلال أوقات الفراغ لدى الشباب وخلق جيل جديد مبدع والعمل على دعمهم لإيجاد الفرص التى تتناسب مع مواهبهم المختلفة، وستقوم لجنة تحكيمية من كبار المثقفين والشعراء والفنانين والشخصيات العامة بالتحكيم فى ما سيتم إرساله من أعمال للجنة. كما شهد المؤتمر إعلان الموجى الصغير عن تبنيه انتاج اغنية او استعراض لاحد المواهب الفنية من خلال المهرجان

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