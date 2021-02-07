شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لوزير الرياضة مع محمد عنتر لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد عنتر لاعب الزمالك السابق جلسة مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فى مركز التعليم المدنى فى الجزيرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة. وقال عنتر، فى تصريح لليوم السابع، إن الجلسة مع الوزير لم تتطرق لأى أمور رياضية بل بسبب إحدى الحالات الإنسانية التى وسطت عنتر لدى أشرف صبحى.

وكان محمد عنتر قال فى تصريحات تليفزيونية، فوجئت باستبعادى من حسابات الزمالك دون سبب، وزوجتى ساندتنى خلال أزمتى فى الزمالك بعد اتهامها لى بالتقصير فى التدريبات، لدرجة أننى أصطحبها معى فى المران "علشان تعرف إنى بموت نفسى".

وأضاف محمد عنتر، "تانى سنة مع الزمالك طلعت للمستشار مرتضى منصور المكتب وبكيت وقولتله عاوز أمشى علشان ألعب، فرد عليا أنت من الناس المهمين في النادى ومع ذلك لم ألعب ومش عارف ليه".

وتابع محمد عنتر، "أى لاعب ملعبش في الأهلى والزمالك ملعبش كورة، ونادى الزمالك لو طلبنى لن أتأخر ولكن أبحث عن المشاركة، ولو جالى عرض من الأهلى سأوافق على طول وكل لاعب يتمنى اللعب للنادى الأهلى".