شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد يكشف: لاعب بالزمالك تلقى عرضا بـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن تلقى أحد لاعبي الفريق عرضاً بقيمة 40 مليون جنيه لمنع تجديد عقده مع الفريق الأبيض، وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كل الفريق تلقى عروض احتراف، وأعذر اللاعبين أحدهم تلقى عرضاً بـ 40 مليون جنيه حتى لا يوقع للنادى، وكنت أتمنى أن فترة الانتقالات ما تجيش خالص، لأنها فرقت مع الناس واللاعبين".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "لا أقلق على الزمالك فى المباريات الكبيرة لأنه يأخذها بقوة، وهذا عيب في الفريق، أنهم يستسهلون المباريات الصغيرة، مع الاحترام للمحلة وأسوان، وأتمنى أن يتداركوا هذه الأزمة، لأن حرام الجيل الحالى سنتين ما ياخدش دورى، فالزمالك في مباراة أسوان استسهل المكسب لأن اللاعبين كان يعتقدون أنهم سيسجلون هدفاً في أى وقت، الجيل الحالى يضم أسماء كبيرة جداً ولديهم الفارق عن أي حد فى مصر".

واختتم طارق السيد قائلا، "منذ يومين أو ثلاثة هناك حالة لمة في النادي مع عبد الحليم علي وأشرف قاسم، يحاولون لملمة الأمور مع الفريق، وأتمنى لهم كل التوفيق والفوز في مباراة اليوم.

ويواجه فريق نادى الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز تحت القيادة التحكيمية للحكم الدولى إبراهيم نور الدين ويعاونه هانى خيري، ومصطفى عطية بينما هشام الفلال سيكون حكما رابعا للمباراة، ويتصدر الفارس الابيض، جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، والأخير له مباراة مؤجلة ضد سموحة، بغض النظر عن مباراة القمة المؤجلة، ولعب الفارس الأبيض 10 مباريات فاز فى 7 وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 17 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلها ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة بفعل ظهور حالات كورونا في صفوفه.