شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكتفى بإيقاف فرجانى ساسي مباراة واحدة بعد تقرير الحنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر باتحاد الكرة إيقاف التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة فقط بعد طرده فى لقاء غزل المحلة الأخير بالدورى، وقال المصدر إن محمد الحنفي حكم اللقاء ذكر فى تقريره أن اللاعب حصل على طرد للإنذار الثاني ولم يدون أن السبب ضرب بدون كرة أو التحام عنيف مع لاعب المحلة.

ويغيب فرجانى ساسى عن لقاء الزمالك مع الاتحاد السكندرى اليوم الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى للإيقاف. ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز فى 7 وتعادل فى 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 5، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.

من جانبه عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، عدة جلسات تحفيزية وفنية مع اللاعبين، وتحدث باتشيكو مع لاعبي الزمالك عن بعض النقاط الفنية، والأدوار الخاصة، كما كشف عدد من السلبيات التي ارتكبها اللاعبون خلال مواجهة غزل المحلة، والتي أدت للخسارة بهدفين مقابل هدف، واستقبال محمد أبو جبل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وحذر باتشيكو اللاعبين من التسرع خلال مواجهة زعيم الثغر الليلة، والاندفاع الهجومي لتسجيل هدف مبكر، دون التأمين الدفاعي، حتى لا يستغل الفريق السكندرى المساحات وبالاعتماد عللى سرعة رزاق سيسيه أو مهارة عمار حمدى، كما طالبهم بضرورة التركيز وتقسيم المباراة لمراحل حتى الوصول لبر الأمان.

ويفاضل باتشيكو بين التونسى سيف الدين الجزيرى ومروان حمدى لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد، في ظل إصابة المغربى أشرف بن شرقى بكدمة في ضلوع الصدر، كما يغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام غزل المحلة، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مكون من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور، الهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الجزيري.