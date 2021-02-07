شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الرجاء يستعيد ذكريات مواجهة بايرن ميونخ وينصح لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد أولحاج، لاعب الرجاء المغربي، ذكريات مباراة فريقه أمام العملاق الأوروبي، في نهائي كأس العالم للأندية عام 2013، والتى انتهت بخسارة الرجاء بهدفين نظيفين وحصوله على المركز الثانى بعد مباراة قوية، وقال أولحاج فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، "بايرن ميونخ فريق قوى ومعروف في العالم كله، هو الأفضل ويقدم مستوى جيدا ولكن أتمنى أن الأهلي يشرف الكرة المصرية والعربية، سبق لنا مواجهة البايرن في نهائي كأس العالم للأندية، وكانت مباراة قوية، الحمد لله دخلنا ولعبنا وكنا نعلم أن الفارق كبير".

وأضاف أولحاج، الأهلي فريق كبير وأشاهد مبارياته فى الدوري وفي كأس العالم، وأتمنى أن يقدم مباراة كبيرة أمام البايرن والضغوط ستكون على الفريق الألمانى فى هذه المباراة.

وعُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، فيما يرتدي بطل ألمانيا القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.