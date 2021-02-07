شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبحث عن حلول لمعالجة العقم الهجومى بعد التعادل الخامس على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، عن حلول عاجلة لمعالجة الجوانب الهجومية، في ظل سلسلة التعادلات لأبناء الجنوب منذ تولي عبد العال مسئولية أسوان، حيث خاض أسوان 5 مباريات مع علاء عبد العال تعادل فيهم جميعاً ليفقد الفريق 10 نقاط من أصل 15 نقطة، ويحتل أسوان المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 11 مباراة في الدوري العام، حيث فاز أسوان في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في أربعة أخرى.

ويعاني أسوان من تراجع المستوى الهجومي في الفترة الأخيرة حيث سجل لاعبوه 6 أهداف كأضعف خط هجوم في المسابقة واستقبلت شباكه 11 هدفاً أخر.

وعن التعادل في مباراة الجولة 11 مع الإنتاج الحربي قال: نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس، لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة.

وأضاف:لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل.

واختتم: زاد معدل خلق الفرص أمام مرمى المنافسين، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لا يحالفنا التوفيق.