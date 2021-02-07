شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من باتشيكو لـ عبد الله جمعة بسبب عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك جلسة مع عبد االله جمعة الظهير الأيسر للفريق خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، وأكد باتشيكو لعبد الله جمعة ثقته فى إمكانياته وأنه قادر على قيادة الجبهة اليسرى اليوم فى ظل غياب أحمد فتوح للإجهاد، كما حذره من سرعة وخطورة عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى والذى يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن، وطالبه بعدم الانشغال بالمهام الهجومية طوال المباراة على حساب الشق الدفاعى منعا لاستغلال عمار حمدى للمساحات فى دفاع الزمالك.

ويواجه فريق نادى الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز تحت القيادة التحكيمية للحكم الدولى إبراهيم نور الدين ويعاونه هانى خيري، ومصطفى عطية بينما هشام الفلال سيكون حكما رابعا للمباراة، ويتصدر الفارس الابيض، جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، والأخير له مباراة مؤجلة ضد سموحة، بغض النظر عن مباراة القمة المؤجلة، ولعب الفارس الأبيض 10 مباريات فاز فى 7 وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلها، ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة بفعل ظهور حالات كورونا فى صفوفه.

إبراهيم نور الدين ظهر فى 17 مباراة الموسم الماضى فى الدورى وأشهر57 ورقة صفراء و5 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

نور الدين (41 سنة) تقلد الشارة الدولية عام 2014 ظهر فى 4 مباريات للأهلى فى الموسم الماضى، هى حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندرى فى الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك فى الجولة التاسعة عشرة أيضاً .