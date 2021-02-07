شكرا لقرائتكم خبر عن نجم البايرن السابق يستعيد ذكريات ودية الأهلي: استغللت خطأ إكرامي وسنفوز 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد إيفيكا أوليتش نجم بايرن ميونخ السابق ذكريات المباراة الودية التى جمعت الفريقين في عام 2012، وانتهت بفوز العملاق الأوروبي بهدفين مقابل هدف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والبايرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته غداَ، وقال أوليتش في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أتذكر جيداً مواجهة الأهلي في 2012، كنت نزلت بديلاً ، وسجلت هدف في الدقيقة 30 وهدف أخر في الدقيقة 94، وكانت خطأ من حارس المرمى الكرة سقطت من يده، وكان الفريق الذى أمامنا يلعب بطريقة مميزة.

أضاف: مباراة الأهلي والدحيل كانت طبيعية بالنسبة للنتيجة، وشاهدت هدف الأهلي، النتائج في هذه البطولة ليست سهلة والنتائج غير متوقعه، والأهلي كان مهم له الفوز على الدحيل ليواجه البايرن أفضل فريق في أوروبا والعالم حالياً.

استكمل: دائماً أتابع بايرن ميونخ، وأتابع تصريحات المسئولين بالنادي، دائماً يتحدثون عن أهمية هذه البطولة، ولكن الأزمة أن الفريق احتجز في المطار 7 ساعات وتأخر وصوله بسبب فيروس كروونا، وبالتأكيد هم وصولوا منهكين والاستعدادات لمباراة الأهلي كانت تحتاج وقت أطول للاعتياد على الأجواء ودرجة الحرارة، وفريق الأهلي لديه اعتياد أكبر ولكن فريق ابايرن قادر على الفوز على الأهلي وحصد البطولة.

تابع: لا توجد مباراة سهلة كرة القدم تعتمد على جودة اللاعبين، ومن يلعب بطريقة سريعة هو من له الأفضلية والبايرن لديه أفضلية كبيرة، ولكن لا توجد مباراة سهلة، وأعتقد أن إمكانيات البايرن كبيرة جداً مثل كومان وجنابري.

واختتم: أتوقع أن الأهلي سيبذل أقصى جهد وسيخلقون فرص وسيسعون للفوز ولكن أن البايرن مميز باستغلال الفرص وفي كل مركز يمتلك لاعبين مميزين ويمكنهم السيطرة على اللعب ولذلك الأهلي يحتاج استغلال الفرص المتاحة، وأعتقد أن بايرن لديها طموح ودوافع لتحقيق اللقب، آخر مرة لعبنا مباراة ودية كانت 2/1 وأعتقد أن هذه المباراة ستكون بنفس النتيجة.