شكرا لقرائتكم خبر عن نيبوشا ينصح الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ: عليكم أن تستمتعوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح نيبوشا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وفريق الأهلي القطري حالياً، لاعبي القلعة الحمراء، بالاستمتاع بمباراة بايرن ميونخ، التى تجمع الفريقين مساء غداً الأثنين ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، وقال نيبوشا في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": الأهلي سيطر على معظم مباراة الدحيل، ولكن في المرحلة القادمة عندما يواجه البايرن أعتقد ستكون صعبة، وأعتقد أن لاعبي الأهلي لابد أن يستمتعوا وكذلك المشجعين، هم قدموا أجواء رائعة في قطر والأهلي هو ممثل للكرة المصرية ودائماً هو في تطور.

وأضاف متحدثاً عن تصريحات المعز علي لاعب الدحيل بأن فريقه أعطى الأهلي أكبر من حجمه: يجب أن تحترم جميع منافسيك والمشاركة في كأس العالم للأندية مستوى عالي وتاريخ عظيم لأي فريق يشارك ولا يوجد أمر سهل، هناك بعض الفروقات الفردية كانت لصالح الأهلي لإنهاء المباراة، والدحيل بـ 5 لاعبين في الدفاع، ولكن المباراة بشكل عام كانت جيدة وفرصة للدحيل ليشارك في كأس العالم للأندية ويؤدي بشكل جيد.

واختتم: في الأردن كانت لدي الفرصة لخلق الأجواء ومع الزمالك خلقت علاقات وأجواء جيدة ولكن الوقت لم يكن في صالحي الزمالك فريق كبير ولكن ينقصه الصبر على المدربين وهو يسعى دائماً للمراكز المتقدمة لذلك ليس لديه صبر ولكني أحترم الزمالك، ولدي علاقات جيدة مع الجميع بالنادي، وما زلت على اتصال بالزمالك.

وعُقد صباح اليوم الأحد، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، فيما يرتدي بطل ألمانيا القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» و سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.