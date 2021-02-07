شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: مبغيرش كلامى "شامم ريحة دوري" والزمالك الأفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طارق السيد، نجم نادى الزمالك السابق، التراجع عن تصريحه فى وقت سابق "شامم ريحة دورى"، بعد خسارة الفارس الأبيض من غزل المحلة فى مباراة الجولة الماضية، وقال طارق السيد عبر برنامج "بى أون تايم"، "مبغيرش كلامى شامم ريحة دوري"، ما جعلنى أقول هذا التصريح هو أننى أعرف قيمة الزمالك والفرق الأخرى، الزمالك الآن من أفضل الأجيال التى جاءت فى تاريخ النادى وقادرون على صناعة الفارق فى كل لحظة، وعندما قلت هذا التصريح كان بناءً على وجهة نظري، وأرى أنهم قادرون على حسم الدورى إذا أرادوا ذلك.

وأضاف طارق السيد، متحدثا عن أحمد فتوح لاعب الفريق، "وجهة نظرى منذ 6 سنوات أن أحمد فتوح الأفضل دفاعياً وهجومياً، وتنقصه فقط الثقة المتكاملة، وهذا سيضعه فى مكان آخر، لأن إمكانياته عالية مهارياً، وتسديداته منضبطة، ومع الوقت وإحراز الأهداف سيكتسب الثقة".

واختتم مدافع الزمالك السابق، فتوح يلعب تحت ضغط الحفاظ على مركزه فى الزمالك خاصة مع جلوس عبد الله جمعة وعبد الشافى على دكة البدلاء.

ويواجه فريق نادى الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز تحت القيادة التحكيمية للحكم الدولى إبراهيم نور الدين ويعاونه هانى خيري، ومصطفى عطية بينما هشام الفلال سيكون حكما رابعا للمباراة، ويتصدر الفارس الابيض، جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، والأخير له مباراة مؤجلة ضد سموحة، بغض النظر عن مباراة القمة المؤجلة، ولعب الفارس الأبيض 10 مباريات فاز فى 7 وتعادل فى 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 17 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة بفعل ظهور حالات كورونا فى صفوفه.

إبراهيم نور الدين ظهر فى 17 مباراة الموسم الماضى فى الدورى وأشهر57 ورقة صفراء و5 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

نور الدين (41 سنة) تقلد الشارة الدولية عام 2014 ظهر فى 4 مباريات للأهلى فى الموسم الماضى، هى حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندرى فى الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك فى الجولة التاسعة عشرة أيضاً .