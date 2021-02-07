شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والاتحاد السكندرى..حكاية لدغة قاتلة لزعيم الثغر فى الصدام الأخير بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندرى ضيفًا ثقيلاً على الزمالك، فى المباراة التي ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويدخلها الفارس الأبيض باحثًا عن تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرض لها فى المواجهة الأخيرة أمام غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، فيما يبحث زعيم الثغر عن مواصلة انتصاراته واستغلال نشوته بعد الفوز الضخم على مصر المقاصة بنتيجة 4 / 0.

الفوز الأخير للاتحاد السكندري على الزمالك كان بتاريخ 12 أبريل 2018، في منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام في النسخة قبل الماضية، حيث فاز زعيم الثغر بنتيجة 1/2 على فرسان ميت عقبة .

والتقى الزمالك والاتحاد السكندرى فى افتتاحية دوري الموسم الماضى وفاز الفارس الابيض بهدف دون رد سجله مصطفى محمد الذى خرج للإعارة في جالطة سراى التركى ، فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك في الدقيقة 44 وتعادل أحمد راشد للاتحاد في الدقيقة 93.

يتصدر الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، والأخير له مباراة مؤجلة ضد سموحة، بغض النظر عن مباراة القمة المؤجلة، ولعب الفارس الأبيض 10 مباريات فاز في 7 وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف .

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة بفعل ظهور حالات كورونا في صفوفه.