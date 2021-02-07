شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك أمام الاتحاد السكندرى بصافرة إبراهيم نور الدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، فريق نادى الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز تحت القيادة التحكيمية للحكم الدولى إبراهيم نور الدين ويعاونه هاني خيري، ومصطفى عطية بينما هشام الفلال سيكون حكما رابعا للمباراة، ويتصدر الفارس الابيض، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، والأخير له مباراة مؤجلة ضد سموحة، بغض النظر عن مباراة القمة المؤجلة، ولعب الفارس الأبيض 10 مباريات فاز في 7 وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة بفعل ظهور حالات كورونا في صفوفه.

إبراهيم نور الدين ظهر فى 17 مباراة الموسم الماضى فى الدورى وأشهر57 ورقة صفراء و5 حمراء واحتسب 13 ركلة جزاء.

نور الدين (41 سنة) تقلد الشارة الدولية عام 2014 ظهر فى 4 مباريات للأهلى فى الموسم الماضى، هى حرس الحدود وبيراميدز والجونة والاتحاد السكندرى فى الجولات 8 و 16 و22 و27 كما أدار لقاء المقاصة والزمالك فى الجولة التاسعة عشرة أيضاً .

بينما فى الموسم الحالى أدار إبراهيم نور الدين مباراة الأهلى ومصر المقاصة بالجولة الأولى للمسابقة وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما أدار مباراة الإنتاج الحربى والمقاولون العرب التى فاز بها الإنتاج بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة للمسابقة ، ثم أدار مباراة الزمالك وطلائع الجيش التى فاز بها الفارس الابيض بثلاثية دون رد فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز ، كما أدار مباراة الاسماعيلى وسموحة بالجولة العاشرة للمسابقة والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين دون رد.

وكان عام 2015 هو الأكثر جدلًا لإبراهيم نور الدين مع نادى الزمالك، حيث لم يحتسب نور الدين ثلاث ضربات جزاء للفارس الأبيض أمام كل من مصر المقاصة واتحاد الشرطة والإسماعيلى مما تسبب فى غضب جماهير القلعة البيضاء منه.