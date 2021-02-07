شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بشروط مباريات دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خطابات للأندية المشاركة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، وتضمنت جدول ملاعب ومواعيد جميع المباريات والتى ستقام جميعها فى الثانية والنصف ظهرا، كما تم إخطار الأندية بشروط مباريات كأس مصر فى دور الـ32.

ووفقا للخطابات، فى حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للدور التالى.



شروط الكاس



كاس مصر

كما تضمنت الخطابات أن النادى المذكور أولا فى جدول المباريات يلعب بزيه الأصلى، والآخر يرتدى الزى الاحتياطى مخالفا للزى الأصلى، والنادى المذكور أولا مسئول عن كرات المباراة أيضا.

وذكرت الخطابات أيضا تكليف المناطق بالنواحى التنظيمية للمباريات من حيث سيارات الاسعاف والحماية المدنية وصبية الملاعب والمنظمين.

وتراجعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة عن تعيين رئيس جديد للجنة المسابقات فى الفترة المقبلة، خلفا لمازن مرزوق رئيس اللجنة السابق والذى تقدم باستقالة رسمية فور تعيين اللجنة الحالية من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وشهدت الساعات الماضية ترشيحات من جانب اللجنة لبعض الأسماء ومن بينها خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى لتولى مهمة مسابقات الدورى الممتاز قبل أن يعتذر الأخير لظروف صحية.

من ناحية أخرى، طالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى الجبلاية والمقدرة بـ24 مليون جنيه، بواقع 4 ملايين على القلعة الحمراء و20 مليونا على القلعة البيضاء، قبل الانتقالات الصيفية المقبلة حيث لن يتم السماح لأيهما بالقيد إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة.

وسمح اتحاد الكرة لناديى الأهلى والزمالك بقيد صفقاتهما الشتوية فى يناير المنصرم دون سداد المستحقات المتأخرة، على أن يتم السداد قبل الصيف المقبل لقيد الصفقات الصيفية.