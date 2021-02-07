شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × إيفرتون: لعنة التوفيز مستمرة للذكرى المئوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مانشستر يونايتد اهداره للنقاط وسقط الفريق في فخ التعادل على ملعبه بنتيجة 3-3 ضد إيفرتون، ليفقد الفريق نقطتين مجددًا في صراع المقدمة في البريميرليج.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة وأنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل عن طريق إيدنسون كافاني وبرونو فيرنانديز، لكن الضيوف انتفضوا مع بداية الشوط الثاني وعدلوا النتيجة بعد 6 دقائق فقط من البداية بواسطة عبدالله دوكوري وخاميس رودريجيز.

وعاد مانشستر يونايتد للمقدمة مجددًا بواسطة لاعب الوسط الإنجليزي سكوت ماكتوميناي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 70، لكن المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفيرت لوين خطف هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 95 من زمن المباراة.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الفرنسي ذو الأصول المالية، عبدالله دوكوري، قدم مردود هائل للضيوف، بالأخص في الشوط الثاني، ولعب دورًا كبيرًا في عودة فريقه للنتيجة من خلال تسجيله الهدف الأول وصناعته للهدف الثاني.

هل تعلم أن:

أولي جونار سولشاير احتفل بمباراته رقم 100 كمدرب في البريميرليج (18 مع كارديف سيتي و82 مع مانشستر يونايتد).

إيفرتون سجلوا أهدافهم الثلاث من ثلاث تسديدات على المرمى. دقة 100%.

إيدنسون كافاني سجل في 6 مباريات بمختلف البطولات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، نصفهم ضد إيفرتون (3).

تلقى مانشستر يونايتد 18 هدفًا في 12 مباراة على أرضه هذا الموسم، أي أكثر بهدف مما تلقاه الفريق في الموسم الماضي بأكمله على ملعب أولد ترافورد.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

تعادل بطعم مر لأصحاب الأرض الذين أهدروا فرصة مجاورة مانشستر سيتي في القمة واكتفوا برفع رصيدهم إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر الذي لعب مباراتين أقل من مانشستر يونايتد.

رجال المدرب سولشاير أهدروا 7 نقاط من أخر 12 نقطة متاحة في الدوري، ليواصلوا تراجعهم في النتائج مع توقيت يشهد انفراد مانشستر سيتي بالصدارة، وصعود مستويات ليستر سيتي، تشيلسي، وإيفرتون ليهددوا موقع الفريق ضمن المراكز الأربع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

إيفرتون صعدوا للمركز السادس برصيد 37 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الرابع، مع لعب إيفرتون مباراة أقل.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

كانت هذه هي المرة الرابعة فقط التي يتقدم فيها مانشستر يونايتد في مباراة على أرضه في البريميرليج بهدفين على الأقل ويفشل في الفوز، مع تحقيق ذلك ضد إيفرتون في أخر مناسبتين (3-3 مساء الأمس، و4-4 في أبريل 2012).

سجل دوكوري لاعب إيفرتون أهدافًا في البريميرليج ضد مانشستر يونايتد (ثلاثة) أكثر مما سجله ضد أي فريق آخر.

دومينيك كالفيرت لوين سجل 13 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم ليعادل أفضل سجل تهديفي له خلال موسم في المسابقة (13: في موسم 2019/2020).

جميع المدربين الذين احتفلوا بمباراتهم رقم 100 في البريميرليج ضد إيفرتون فشلوا في تحقيق الفوز:

ديف باسيت (نوتينجهام فورست) في 1998 (خسر 2-0)

روبرتو مارتينيز (ويجان أثلتيك) في 2012 (1-1)

بول لامبارت (أستون فيلا) في 2014 (خسر 1-2)

أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد) في 2021 (3-3)