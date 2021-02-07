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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب القاهرة الدولي، مباراة جماهيرية من كلاسيكيات الكرة المصرية تجمع فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

الزمالك يدخل اللقاء وفي جعبته 23 نقطة على قمة جدول ترتيب المسابقة، ساعياً لمصالحة جماهيره عقب تلقي الهزيمة الأولى هذا الموسم على يد غزل المحلة في الجولة الماضية، بينما يحل الاتحاد عاشراً برصيد 11 نقطة من 7 مباريات فقط، منتشياً بفوزه العريض في المباراة الماضية على حساب المقاصة برباعية نظيفة.

نرصد من خلال التقرير التالي 10 معلومات عن تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

الفريقان تقابلا في 120 مباراة سابقة بالدوري الممتاز.

الزمالك هو من له الكلمة العليا بـ 76 انتصاراً مقابل 13 للاتحاد و31 تعادلاً.

206 هدفاً أمطر بهم الزمالك الشباك السكندرية مقابل 77 هدفاً لأصحاب الرداء الأخضر.

أول مباراة جمعت الطرفين في الدوري الممتاز كان في الخامس من ديسمبر من عام 1948 بالنسخة الأولى للمسابقة وحقق خلالها زعيم الثغر فوزاً عريضاً بنتيجة 4/1.

أخر مباراة جمعت الزمالك بالاتحاد في الدوري حسمها التعادل الايجابي بهدف لكل فريق في الدور الثاني لمسابقة الموسم الماضي.

يعتلي جمال عبدالحميد قائمة هدافي مواجهات الزمالك والاتحاد برصيد 7 أهداف سجلها للأبيض، بالتساوي مع محمد دياب العطار "ديبة" صاخب الأهداف السبعة للفريق الأخضر في شباك أبناء ميت عقبة.

الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري كان من نصيب الزمالك بسبعة أهداف نظيفة في لقاء موسم 1961-1962، والذي شهد عودة زعيم الثغر للأضواء مجدداً بعد هبوطه.

عبدالقادر قورة نجم الاتحاد السكندري، هو أول من سجل "هاتريك" في تاريخ مواجهات الفريقين وذلك بثلاثية في شباك الزمالك باللقاء الأول بينهما في الدوري موسم 1948-1949.

الزمالك هو أول من حافظ على نظافة شباكه في مواجهات الفريقين بالمسابقة بعد الفوز بهدفين دون رد في لقاء الدور الثاني لموسم 1948-1949.

أول تعادل بين الفريقين جاء إيجابياً بهدف لكل منهما، في الدور الأول لموسم 1949-1950.